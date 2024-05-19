Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla 5 bin 330 TL ödeniyor. Destek ödemelerinden yararlanan aileler Mayıs ayı SED ödemesi için tarih beklerken, Bakanlık'tan gelen son dakika açıklamayla tarih belli oldu. İşe, SED Mayıs ödemeleri...