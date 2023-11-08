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        Haberler Yaşam Seçtiğin yiyecek hangi duygunu bastırdığını gösteriyor: Bağımlısı olduğun yiyeceği seç!

        Seçtiğin yiyecek hangi duygunu bastırdığını gösteriyor: Bağımlısı olduğun yiyeceği seç!

        Birçoğumuz için yiyecekler sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ruhsal bir tatmin kaynağıdır. Ancak bazen, belirli bir yiyeceğe karşı belirgin bir çekim hissediyoruz ve bu sadece mideyi değil, aynı zamanda zihni de doyuruyor. Seçtiğimiz yiyecekler, içinde bulunduğumuz duygusal durumu yansıtabilir. Özellikle bağımlısı olduğumuz bir yiyecek varsa, bu durum, o yiyeceğin bize sunduğu tatmin ve huzurun altında yatan duygusal nedenleri gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:24
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        • 1

          ACI VE BAHARATLI YİYECEKLER

          Hayatınızda heyecan eksikliği olabilir. Özgürce yaşamak ve eğlenmek bu duyguları bastırıyor ve hayatınızı istediğiniz gibi yaşayamıyor olabilirsiniz.

        • 2

          KAHVE

          Tükenmişlik, bıkkınlık, yaptığınız her şeye karşı fazla öfkelenme ve anlık sinir durumu yaşıyor olabilirsiniz bir şeyleri zorlamadan kendiliğinden olmasına ihtiyacınız duyabilirsiniz.

        • 3

          HAMUR İŞİ VE KEK GİBİ YİYECEKLER

          Reddedilme ve yalnız kalma duygunuzu bastırıyor rahatlamaya ve mutlu olaylar yaşamaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

        • 4

          CİPS

          Sinirinizi boşaltmak istediğiniz anlamına geliyor olabilir. Anlaşılma duyulma destek görme ve onaylanma ihtiyacınız olabilir.

        • 5

          EKMEK

          Çocukluğunuza, geçmişinize, özlem duyuyor ve yapamadıklarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Güvensizliğinizi korku ve kaygılarınızı bastırıyor olabilirsiniz.

        • 6

          ÇİKOLATA

          Sevgi ihtiyacınızı bastırdığınız buna ihtiyaç duyduğunuz ve anlamına gelebilir. Zamanında gerçek bir sevgi, aşk, karşılıklı duygu yaşamamış veya hep bu konuda eksiğiniz olmuş olabilir.

          Not: Bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır, eğlence amaçlıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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