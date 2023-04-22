Sandık görevlisi olma koşulları ve ücreti Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için geri sayım devam ederken gündeme geldi. 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında görev alacak. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur başvuru ne zaman, şartları nelerdir? İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti hakkında bilgiler...