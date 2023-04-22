Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Seçmen sandığı görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi nasıl olunur ve başvuru şartları neler?

Sandık görevlisi nasıl olunur? 2023 Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kala seçim sandığı görevlisi ücreti ve başvuru şartları araştırmaları yoğunlaştı. Seçimler öncesinde sandık görevlisi başvurusunda bulunmak isteyenler tarihleri ve şartları araştırıyor. İşte YSK listesi ile 2023 seçmen sandığı görevlisi ücreti...

Giriş: 22.04.2023 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sandık görevlisi olma koşulları ve ücreti Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için geri sayım devam ederken gündeme geldi. 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında görev alacak. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur başvuru ne zaman, şartları nelerdir? İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti hakkında bilgiler...

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

  • 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.