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Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet ve YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı: Nerede oy kullanacağım?

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı seçimlerin öncesinde araştırılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde nerede oy kullanacağını merak eden kişiler için YSK ve e-Devlet tarafından erişime açılan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, 2023 e-Devlet ve YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama sayfası...

Giriş: 06.04.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı açıklaması sonrasında seçim süreci resmen başladı. Yüksek Seçim Kurulu e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemleri gündemdeki yerini alırken "Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

  • SEÇMEN LİSTESİ ASKIYA ÇIKTI MI?

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart Pazartesi günü ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

  • İTİRAZ SÜRESİ SONA ERDİ

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erdi.

    Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

  • YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

    Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

    Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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