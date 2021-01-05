Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler? Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. Film 1991 yılında Sir Ranulph Fiennes tarafından yazılmış olan The Feather Men kitabından yola çıkarak çekilmiştir ve yönetmenliğini de Gary McKendry yapmıştır. İşte, Seçkin Tetikçiler filmine dair detaylar...

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gary McKendry’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen gibi usta oyuncuların yer aldığı 2011 yapımı “Seçkin Tetikçiler”, Salı gecesi Show TV’de!

Oyuncu Rolü Jason Statham mercenary Danny Bryce Clive Owen eski SAS çalışanı Spike Logan Yvonne Strahovski Anne Frazier Robert De Niro Hunter Dominic Purcell Davies Adewale Akinnuoye-Agbaje Ajan Ben Mendelsohn Martin Grant Bowler Yüzbaşı James Cregg Matthew Nable Pennock Jamie McDowell Diane Chris Anderson Finn George Murphy ADR Voice Firass Dirani Bakhait