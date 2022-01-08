"Yürüyüş yapıp, eve döneceğim"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile 6 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Seçkin Piriler, önceki gün Ortaköy'de objektiflere yansıdı.

Telefonla konuşarak yürüyüş yapan Piriler, görüntülendiğini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi.

Gazetecilerle sohbet eden Seçkin Piriler, "Biliyorsunuz ben burada oturuyorum. Biraz yürüyüş yapıp, tekrar eve döneceğim." dedi. Ardından ünlü isim, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.