Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Seçkin Piriler, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Piriler, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"Yaz geliyor. Yaptığım bazı görüşmeler var." diyen Seçkin Piriler, "Detayları sonra açıklayacağım." demekle yetindi. Piriler, ardından hızla oradan ayrıldı.