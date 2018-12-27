Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Seçkin Piriler, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eski eşi Kaan Tangöze'ye nafakanın arttırılması için dava açtığı haberleri hatırlatılan Seçkin Piriler, "Magazinsel konulara girmek istemiyorum. Üç yıldır bunlarla ilgili çok yoruldum. Herkes konuşsun, ben konuşmak istemiyorum. Yoruldum ve sıkıldım" dedi.