"BEN DE HAKLARIMI KORUMAK ZORUNDAYIM"



3 yıl önce boşandığı eski eşi Kaan Tangöze’nin boşanma protokolüne uymayarak Ortaköy’deki boğaz manzaralı dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmediği gerekçesiyle dava açan Piriler, muhabirlerin dava ile ilgili sorularına, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Ben de bazı haklarımı korumak zorundayım” diyerek cevap verdi.