HABERTURK.COM

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 64 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı ve Meclis'e girecek 600 milletvekili belli olacak. Sandıklar 81 ilde aynı anda saat 17.00'de kapanacak ve oy sayımı başlayacak. Bu seçimlerde kaç kişinin oy kullandığı akşam saatlerinde belli olacak.

KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK? Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak. Yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 498 seçmen olup, bu seçmenlerin 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak.

YURT DIŞINDA SEÇİMLERİNDE REKOR KATILIM 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı. Yurt dışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullandı.

2014 seçimlerinde yüzde 18,94 olan seçimlere katılım oranı, 2018 seçimlerinde yüzde 50,9’a yükseldi. 2018 seçimlerinde 3 milyon 44 bin 837 olan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmen sayısı, 2023 seçimlerinde 3 milyon 416 bin 150’ye yükseldi. Geçmiş seçimlerde oy kullanan seçmen yüzdeleri ise şöyle; 2018 | %86,24 2015 | %85,23 2015 | %83,92 2011 | %83,16 2007 | %84,25 2002 | %79,15 1999 | %87,19 1995 | %85,20 1991 | %83,91 1987 | %93,38 1983 | %92,36 1977 | %72,41 1973 | %66,81 1969 | %64,34 1965 | %71,36 1961 | %81,41 *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.