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        Haberler Gündem Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı!

        Seçmen sayısı açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

        Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek. Belediye Başkanlığı seçimlerine artık sayılı günlerin kalmasıyla "Seçimde kaç kişi ilk kez oy kullanacak, toplam kaç seçmen sayısı nedir?" soruları gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel Seçimlerde oy kullanacak kişi sayısını açıkladı. İşte, 2024 seçmen sayısı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:26
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        • 1

          Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Bu bağlamda 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayıları belirlendi. İşte, YSK'nın açıklamasıyla "Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?" sorusunun yanıtı...

        • 2

          SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

          Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

          YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

        • 3

          31 MART YEREL SEÇİMLERDE İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

          YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

        • 4

          ANKARA'DA KAÇ MİLYON SEÇMEN VAR?

          Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

          Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

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