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        Seçimle birlikte hayatını da kaybetti

        Elazığ'da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 22:52
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        Seçimle birlikte hayatını da kaybetti
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        Elazığ’da merkeze bağlı Günbağı köyünde köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

        Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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