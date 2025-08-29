Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?
Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu tarihini duyurdu. Başkanlık seçiminin de yapılacağı kongrede başkan adayları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından teknik direktör José Mourinho'nun görevine son veren Başkan Ali Koç ve yönetim alınan karar doğrultusunda Eylül ayında seçime gidileceğini önceki yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...
- 1
Fenerbahçe yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Başkanlık seçim tarihinin belli olmasının ardından Fenerbahçe başkan adayları ve seçimli olağanüstü genel kurulun gerçekleşeceği tarih, sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih...
- 2
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.
- 3
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu aktarıldı.
-
- 4
Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.
Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.
İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.
- 5
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe'de adaylık konusunda dört isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu.