Trabzon'da bir kişi seçimi kutlamak istediği silahla kendini vurdu

İHA

Trabzon'da, seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahla kendini vuran kişi ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutlama isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu.

Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle ağır yaralanan Hendemoğlu, yakınları tarafından Sürmene Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaşlı adam daha sonra Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.