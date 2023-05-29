Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da bir kişi seçimi kutlamak istediği silahla kendini vurdu

Seçimi sonucunu kutlamak isterken tutukluluk yapan silahla kendini vurdu

Trabzon'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutlamak isteyen bir kişi, silahını ateşlemek istediği sırada tutukluk yapması üzerine kendini vurdu

Giriş: 29.05.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da bir kişi seçimi kutlamak istediği silahla kendini vurdu
İHA

Trabzon'da, seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahla kendini vuran kişi ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutlama isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu.

Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle ağır yaralanan Hendemoğlu, yakınları tarafından Sürmene Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaşlı adam daha sonra Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Seçim kutlamasında kan aktı: 1 ölü
Seçim kutlamasında kan aktı: 1 ölü
Nevşehir'de ölümlü kaza
Nevşehir'de ölümlü kaza
İzmir'de cinayet
İzmir'de cinayet
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.