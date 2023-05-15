SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçları henüz netleşmedi. Saat 23.53 itibarıyla kameralar karşısına geçen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener; "Yurt içinde yüzde 71.64, yurt dışı yüzde 18.76 açıldı. Yüzde 69,12 toplam açılan sandık. Sisteme veri girişi devam etmektedir.
Siyasi parti temsilcileri veri girişini izlemektedir. Veri girişleri siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.. Veri girişinde aksama, gecikme söz konusu değildir.
Süreç önce sandık daha sonra ilçe ve bilahare il seçim kurullarında birleştirme ve YSK'ya aktarmaktadır. Herhangi gecikme, arıza sözkonusu değildir. Tüm sandıklar açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları tüm kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.
YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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