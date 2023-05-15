Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla sayım süreci başladı. Kesin olmayan seçim sonuçları gelmeye devam ederken gözler "Seçimi kim kazandı, hangi aday cumhurbaşkanı oldu?" sorusuna çevrildi. İşte Mlletvekili Seçimi sonuçlarına göre birinci olan parti ve Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile kazanan aday...