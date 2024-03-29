Seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde seçim yasakları, seçmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Seçim yasakları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Yapılan açıklama, "Seçim yasakları nelerdir? YSK ile seçim yasakları ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?" sorularını gündeme getirdi. İşte seçim yasaklarının başlayacağı tarih...
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Türkiye, 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçim gününde, dikkat edilmesi gereken kurallar YSK tarafından belirlenmektedir. Mahalli İdareler Seçimi seçimi kapsamında oy kullanmak adına sandık başına gidecek olan seçmenler, "Seçim yasakları nelerdir? YSK ile seçim yasakları ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte seçim yasaklarının başlayacağı ve sona ereceği saatler...
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SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye, 31 Mart tarihinde yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Seçim yasakları, 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
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SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR NELERDİR?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
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Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
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Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.