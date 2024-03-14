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        Haberler Gündem Seçim yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor? Seçim yasakları neler?

        Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları neler?

        Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim yasaklarının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Seçim dönemine girildiğinde siyasi partiler, bilindiği gibi YSK tarafından belirlenen yasaklar doğrultusunda hareket etmek durumunda kalmaktadır. İşte 2024 seçim yasaklarının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:25
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        • 1

          Türkiye, Mahalli ve İdareler Yerel Seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçim yasakları Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre başlamaktadır. Peki, "Seçim yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor? Seçim yasakları neler?" İşte YSK ile seçim yasakları...

        • 2

          SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          31 Mart yerel seçimler öncesinde, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

        • 3

          SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

          YSK kararına göre uygulanacak yasaklar şöyle:

          Siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek.

          Siyasi partiler, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterilen meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

        • 4

          Seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partiler ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak.

          Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek.

        • 5

          Açık yerlerde; güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda ve fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak. Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart'tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59'dan 30 Mart saat 18.00'de kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.

          Seçime katılacak siyasi partiler ve adayları 1 Ocak Pazartesi gününden 30 Mart saat 18.00'e kadar kendilerini tanıtır nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş, CD ve DVD gibi her türlü yayının dağıtılmasının serbest olacağı belirtildi.

        • 6

          Bu malzemeleri dağıtan kimselerin ise 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekecek. Ayrıca siyasi partilerin ve bağımsız adayların yukarıda sayılanlar dışında hediye ve eşantiyon dağıtmaları veya bu malzemeleri üçüncü kişiler, kurum veya kuruluşlar aracı kılınmak suretiyle dağıtmaları yasak olacak.

          Siyasi partiler ve bağımsız adaylar halkın huzurunu bozmamak, taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin alınmaksızın tanıtım yeri ve stand açabilecek.

          Propaganda için kullanılacak el ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak. Siyasi partiler veya adaylar yapacağı her türlü propagandalarda Türkçe'nin yanı sıra farklı dil veya lehçeler kullanabilecek.

        • 7

          1 Ocak 2024'ten itibaren şehir içi veya şehir dışında toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında propaganda içeren her türlü yayın yapılması yasak olacak.

          Toplu taşıma araçlarına tahsis edilmiş üstü kapalı duraklar ile yolcuların indiği kapalı alanlarda da yasaklar geçerli olacak. İlçe seçim kurulları bu yasakların denetimini gerçekleştirecek.

          El ilanları dağıtacak kimselerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek. Merkezi bütçe kapsamındaki idareler özel bütçeli idareler il özel idareleri belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve ortakları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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