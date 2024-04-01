Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Seçim sonuçlarına 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek

        Seçim sonuçlarına 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek

        Türkiye, dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Peki seçim sonuçlarına itiraz süresi ne zaman sona eriyor. İşte YSK'nın seçim takvimine göre yerel seçim sonuçlarına itiraz süresinde önemli tarihler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçim itirazı için son gün ne zaman?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye, yerel seçimlerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları belirlemek için dün sandık başına gitti.

        Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

        Yerel seçim sonuçları

        Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri ilgili kanun ve seçim takviminde yer alıyor.

        Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek. Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

        İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

        İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek.

        Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YSK
        #seçim sonuçları
        #itiraz süresi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Habertürk Anasayfa