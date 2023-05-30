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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner oluyor. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki cuma günü ve son 3 gündür ardı ardına yükselen borsanın hangi gelişmeleri satın aldığını fiyatladığını yorumlayan Deriner, bu dönemde ekonomi ve borsada yeni hikayenin ne olacağına dair fikirlerini aktarıyor. Deriner ayrıca bu dönemde vatandaşın nasıl bir portföy oluşturması ve portföy içinde hangi hisse senetlerinin bulunmasının iyi olacağına dair tahminlerini paylaşıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ NASIL DEĞİŞİR?

Seçim sonrası oluşan olumlu havanın ne kadar süreceğine dair tahminini aktaran Deriner, seçim sonrası piyasanın beklediği gibi ekonomi politikalarında bir değişim bekleyip beklemediğine dair görüşlerini açıklarken eğer değişim olursa borsanın nasıl hareket edebileceğine ve olmazsa piyasanın nasıl hareket edeceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

HANGİ SEKTÖRLER OLUMLU ETKİLENİR?

Ekonomi yönetiminde politika değişikliği olması halinde hangi sektörlerin olumlu hangilerinin olumsuz etkileneceğine dair analizini paylaşan Deriner, ekonomiden sorumlu olacak yeni yöneticilerden beklentilerini da aktarıyor.

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