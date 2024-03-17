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        Haberler Gündem Politika Seçim kampanyasında son 2 hafta: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ili daha ziyaret edecek!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilde seçmenle buluşacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere 2 hafta kalırken, aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 10 ilde daha seçmenle buluşacak. Erdoğan, 23 Mart'ta "Büyük Ankara" ve 24 Mart'ta da "Yeniden İstanbul" mitinglerine katılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:47
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        Erdoğan 10 ilde seçmenle buluşacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kampanyası kapsamında 40'a yakın ili ziyaret etti. Erdoğan’ın 10 ili daha ziyaret etmesi bekleniyor.

        "BÜYÜK ANKARA" VE "YENİDEN İSTANBUL" MİTİNGLERİNE KATILACAK

        Yerel seçim kampanyasında son 2 haftaya girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinde seçmenle buluştu. Ramazan ayında da il ziyaretlerine ara vermedi. Erdoğan’ın yerel seçimlerde son viraja girilirken, Ankara ve İstanbul programları yoğunlaşacak. 23 Mart'ta "Büyük Ankara" ve 24 Mart’ta ise İstanbul Atatürk Havalimanı'nda “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi”ne katılacak.

        ESNAFLA BİR ARAYA GELECEK

        Erdoğan, yeni haftanın ilk 2 gününde, Ankara'da hem çeşitli açılış ve mitingler yapacak hem de esnafla bir araya gelecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta, Burdur, Tokat, Yozgat, Çorum, Diyarbakır, Batman, Kayseri, Kocaeli ve Bursa'ya giderek seçmenle buluşması bekleniyor.

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