Adana’dan Mardin’in Derik ilçesine muhtarlık seçimi için giden yolcuları taşıyan minibüs Gaziantep-Nurdağı karayolunun 45. kilometresinde devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep-Nurdağı yolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, M.F. yönetimindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüste bulunan 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından devrilen minibüsten çıkartıldı. Yaralılar, Gaziantep ve Nurdağı’ndaki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Minibüste bulunanların Adana'daki akrabalarının düğününe gittikleri ve akrabalarının 'yağış var gitmeyin' uyarısına rağmen muhtarlık seçimi için Mardin'e döndükleri öğrenildi.