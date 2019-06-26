Anadolu Grubu'nun araç kiralama şirketi Garenta tarafından geliştirilen ve geçen yıl Eylül ayında hizmete giren MOOV by Garenta seçim günü büyük yoğunluk yaşadı. Firmadan yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinin gerçekleştiği 23 Haziran Pazar günü MOOV by Garenta’dan 2 bin 150 defa kiralama yapıldı.

İstanbul trafiğine yeni nesil bir alternatif oluşturan MOOV by Garenta ile kullandığınız kadar araç kiralayabiliyorsunuz. Aplikasyon üzerinden çalışan MOOV by Garenta’da kendinize en yakın araçları sistem üzerinden görüp anında kiralayabiliyor ve hizmet bölgesindeki istediğiniz yerde kiralamayı sonlandırabiliyorsunuz.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇIYOR

Araç paylaşımı modeline göre hizmet veren MOOV by Garenta’nın İstanbul trafiği için alternatif bir çözüm olduğunu belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız "Bugün İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4.2 milyon araç bulunuyor ve bu araçların yüzde 69’u otomobil. Yani İstanbul’da 2.9 milyon trafiğe kayıtlı otomobil var diyebiliriz. Bu araçlar trafiğe çıktığı zaman çok ciddi bir emisyon, çevre kirliliği, trafik ve maliyete sebep oluyor" dedi.

ARABASIZ GÜN UYGULAMASI

Özellikle Avrupa’da bunun önüne geçmek için belediyeler çeşitli önlemler aldığına dikkat çeken Ayyıldız "Paris’te geçtiğimiz yıllarda “arabasız gün” uygulaması yapıldı. 2020 yılı itibarıyla şehir merkezine otomobille girme yasağı geliyor. Hollanda’nın, Almanya’nın bazı şehir merkezlerine otomobille giriş yasaklandı. Çünkü ne kadar çok araç şehir trafiğinde olursa, hem o kadar çevre kirliliği oluşuyor hem de trafik daha kötü hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Araç paylaşım modelinin şehirler için bir gereklilik olduğunu vurgulayan Ayyıldız şöyle devam etti: "Bu gerekliliği özel şirketler ve yerel yönetimler ortaklaşa çözüyor. İtalya’da Çevre Bakanlığı araç paylaşım projesini yüzde 50 fonluyor. Yerel yönetimler araç paylaşım modeliyle çalışan uygulamalara minimum müşteri sayısı garanti ediyor. Özel otopark alanları oluşturuyor, toplu taşımanın sınırlı kaldığı yerlerde araç paylaşımını teşvik eden çözümler sunuyor."

YEREL YÖNETİM DESTEK OLDU

"Bu trafiği ve çevre kirliliğini araç paylaşımı modeliyle engellemek mümkün. Araç paylaşımı sistemindeki bir araç, bir günde 30 defaya kadar kullanılabilir ve bu da trafiğe 15 aracın çıkmasını engellemiş olur. Aslında hepimiz araçlarımızı gün içerisinde kullanmıyoruz. Gideceğimiz yere gidiyoruz, aracımızı park ediyoruz ve sonra belki de bir daha akşam evimize giderken kullanıyoruz. Bu belirli saatlerde trafikte yoğunlaşmaya sebep olmakla birlikte, ekonomiye ve çevreye de zarar veriyor. Bunun yerine yerel yönetimlerin de desteğiyle araç paylaşımı modeli geliştirilebilir Moskova’da 2016 yılında, tüm yıl boyunca 45 bin adet araç paylaşımı yolculuğu yapılırken; şu anda paylaşımdaki araçlar bir günde 30 bin defadan fazla kullanılıyor. 300 binden fazla kişi araç paylaşımı modeliyle çalışan uygulamalara abone olmuş durumda. Moskova’da yerel yönetim, trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 10 bin adet aracın filoya eklenmesi için destek oldu. Yerel yönetimin bu desteğiyle birlikte, 2017 yılında araç paylaşım pazarı dört kat arttı."

ORTALAMA KULLANIM 2.5 SAAT

Şu anda 1.200’den fazla araçla İstanbul’un 27 ilçesinde hizmet verdiklerini bildiren Ayyıldız "MOOV by Garenta’da sahada bulunan 45 kişilik ekibimiz araçlarla ilgili tüm operasyon sürecini katlanabilir elektrikli mopedlerle yürütüyor (mini motosiklet). Şu anda MOOv by Garenta uygulamamızla günde ortalama 2 bin defa araç kiralanıyor. Kiralama sürelerine baktığımızda, ortalama 2.5 saat kullanım görüyoruz. İstanbul’un merkezi noktalarına araç giriş çıkışının sınırlı hale getirilmesi, AVM, havalimanı ve şehrin merkezi noktalarında araç paylaşımı uygulamalarına özel otopark alanlarının oluşturulmasıyla bu kültürün gelişeceğini ve İstanbul’un trafik sorununun bu modelle rahatlayacağını düşünüyoruz" dedi.