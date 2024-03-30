Seçim günü yaklaştıkça, seçmenlerin ve adayların heyecanı artarken, sandık başına gitmek için hazırlıklar da hız kazanıyor. 31 Mayıs seçim günü boyunca kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Seçim gününde işletmelerin faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı? Detaylar haberimizde...