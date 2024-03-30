Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı?
Türkiye'de yerel yönetimler için kritik bir dönemeç olan 31 Mayıs'ta yerel seçimler gerçekleşecek. Seçmenler; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecekler. Bu kapsamda, o gün içerisinde günlük hayatına devam etmek isteyen kişiler şimdiden, "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Mayıs 2024 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
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Seçim günü yaklaştıkça, seçmenlerin ve adayların heyecanı artarken, sandık başına gitmek için hazırlıklar da hız kazanıyor. 31 Mayıs seçim günü boyunca kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Seçim gününde işletmelerin faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı? Detaylar haberimizde...
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SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVM VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.
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SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
25 Mart itibarıyla seçim araç ve gereçlerinin hazırlık süreci başlayacak. 28 Mart'ta tutuklu ve hükümlülere ilişkin listeler kesinleşecek. 29 Mart'ta sandık görevlilerinin eğitim süreci sona erecek. 29 Mart'ta malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşecek. 30 Mart'ta adayların propagandaları için son gün olacak. 31 Mart'ta seçim yasakları sona erecek.
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Yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610'u ilk kez olmak üzere toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. 32 ilde 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında seçmen oyunu kullanabilecek.
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OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.
Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ