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        Haberler Gündem Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart Pazar yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu

        Seçim günü hava nasıl olacak? İşte 31 Mart Pazar Türkiye'de hava durumu

        Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Bu kapsamda, vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını da merak ediyor. Seçim günü için meteorolojiden iyi haberler var! Yarın yurt genelinde bahar havasını hissedeceğiz. İşte, 31 Mart Pazar yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:36
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        • 1

          Türkiye yarın seçime gidiyor. 31 Mart yerel seçimler kapsamında yarın ülkede sabah 07.00 ile 17.00 arasında oy verilecek. Meteorolojiden alınan bilgilere göre; seçim günü tüm Türkiye, bahar havasın hissedecek. İşte, seçim günü (31 Mart Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 31 MART PAZAR İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

          İstanbul'da Pazar günü hava güneşli. Hatta mega kent için sıcak bile diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 10 ile 19 derece arasında değişecek.

          Ankara da güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Termometreler, 24 dereceyi gösterirken Başkent bahar havasını yaşarken oy kullanacak.

          İzmir yarın bahar değil, yazdan bir gün yaşayacak kadar sıcak olacak; sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          SEÇİM GÜNÜ TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK? 31 MART YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

          Türkiye'nin beklediği bahar ayları artık geldi! Mart'ın son gününde bile olsa artık tamamen baharın ılık ve güneşli etkisine giriyoruz. 31 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artıyor, güneş kendini gösteriyor.

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