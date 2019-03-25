25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seçim görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi nasıl olunur? Şeklindeki sorular 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşması ile vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan birisi oldu. Her seçimde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerde kamu görevlileri ve parti görevlileri sandık başında görev yapacak. Bu görevleri karşılığında kanunla öngörülen sandık başkanı ve üye hizmet ücreti kendilerine ödenecektir.
SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
Başkan ve Üyeler 217,00
-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00
- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00
- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00
- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00
-Şoför ve Hizmetliler 93,00
-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI
-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00
- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00
- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00
- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00
- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00
- Askı Yeri Görevlileri 88,00
- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
SANDIK KURULLARI
- Başkan 102,00
- Üye 93,00
BİNA SORUMLULARI 102,00
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Belirlenmiş miktarlarda ücret alacak olan seçim görevlileri ücretlerini Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor. Sandık ücretlerinin ödenme tarihi konusunda ise yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmadı fakat sandık görevlilerin ücretlerinin en geç 2 ay içerisinde yapıldığı biliniyor.
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