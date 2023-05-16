Seçim gecesindeki saldırı iddiasında 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine başvuran Murat A, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada, tanımadığı bir kişinin aracına tekme attığını ancak yanında eşi ve çocuğu olduğu için durmadan devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu esnada aracının ön camının 3 içki şişesi atılarak kırıldığını, bu nedenle 18 aylık kızının topuğundan yaralandığını ifade eden Murat A, yanında bulunan eşi ve çocuğunu korumak için evine doğru aracını sürdüğünü anlattı.

Murat A, ikametinin önüne geldiğinde yanına yaklaşan bir kişinin hakaret ve küfür edip kendisine saldırdığını anlatarak, daha sonra gelen 2 kişinin daha kendisini darp ettiğini savundu.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Murat A'nın eşinin de ifadesine başvuruldu.