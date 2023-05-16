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İstanbul'da seçim gecesi ailesiyle saldırıya uğradığını iddia eden kişi polise başvurdu

İstanbul'da 14 Mayıs gecesi, eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca seçim şarkısı çaldığı için saldırıda bulunulduğunu iddia eden kişinin şikayeti üzerine 4 şüpheli yakalandı

Giriş: 16.05.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
Seçim gecesinde İstanbul'daki saldırı iddiasında 4 gözaltı - Güncel haberler
Seçim gecesindeki saldırı iddiasında 4 gözaltı
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AA

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine başvuran Murat A, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada, tanımadığı bir kişinin aracına tekme attığını ancak yanında eşi ve çocuğu olduğu için durmadan devam ettiğini söyledi.

Bu esnada aracının ön camının 3 içki şişesi atılarak kırıldığını, bu nedenle 18 aylık kızının topuğundan yaralandığını ifade eden Murat A, yanında bulunan eşi ve çocuğunu korumak için evine doğru aracını sürdüğünü anlattı.

Murat A, ikametinin önüne geldiğinde yanına yaklaşan bir kişinin hakaret ve küfür edip kendisine saldırdığını anlatarak, daha sonra gelen 2 kişinin daha kendisini darp ettiğini savundu.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Murat A'nın eşinin de ifadesine başvuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başvuru sonrası yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY ANI KAYDEDİLDİ

Olay anı, Murat A’nın ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Murat A'nın yanına gelen bir kişinin, neden müzik dinlediğini sormasının ardından yaşanan arbede yer alıyor.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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