CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt (Toplam seçmen sayısının yarısının bir veya daha fazlası) çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.