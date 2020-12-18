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Seçilmiş Başkan Joe Biden pazartesi günü Kovid-19 aşısı olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

18.12.2020 - 22:35 | Güncelleme: ABONE OL
Seçilmiş Başkan Joe Biden pazartesi günü Kovid-19 aşısı olacak
Biden pazartesi günü aşı olacak!
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HABERTURK.COM / AA

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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