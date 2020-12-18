Biden pazartesi günü aşı olacak!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.