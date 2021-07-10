Barışacaklar mı?

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serdar Ortaç ile ikinci kez yollarını ayıran Seçil Gür, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşıyla toplantı yaptıktan sonra görüntülenen Gür, 13'ncü şarkısını çıkaracağını söyledi. Muhabirlerle sohbet eden Seçil Gür, koluna yeni yaptırdığı '13' ve 'Self Made' (Kendin yap) yazılı dövmelerini gösterdi.

"ŞARKILARIMA GÜVENİYORUM"

13 rakamının İslam dininde uğurlu bir rakam olduğunu anlatıp, buna inandığını ifade eden şarkıcı, "13'ncü şarkım çıkıyor. Yeni single olacak. İlk şarkıma da güveniyordum, buna da güveniyorum. Sözü ve müziği bana ait. 13 Temmuz Sezen'in doğum günü, Peygamber efendimizin doğum tarihinin toplamı 13, 1453'ün İstanbul'un Fethi 13, rahmetli ablamın melek olduğu yaş 13..." dedi.

"BEN HEP KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜM"

Ayrıca Eylül ayında albümünü çıkaracağını da anlatan Seçil Gür, "Yaptığım şarkılarıma inanıyorum. Ben hep kendi ayaklarımın üzerinde yürüdüm" diye konuştu. Şarkıcı, "Hep 'Serdar'ın sevgilisi' gibi anılmasın diye kaçındım. Kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalıştım, öyle olsun istedim" şeklinde konuştu.

SERDAR ORTAÇ İLE BARIŞACAK MI?

Serdar Ortaç ile ayrıldıklarını da söyleyen Gür, "Tekrar bir araya gelebilir misiniz?" sorusuna, "Evet, kesinlikle ayrıldık. Ben hiçbir şeye 'Kesin' demem. Allah ne yazdıysa onu görürüz. Bilmiyorum. Hiçbir şeyin cevabı yok. Şu an hiç orada değilim, aşk düşünecek durumda değilim" yanıtını verdi.