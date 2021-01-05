Kırçuval’ın “Siz ayrıldıktan sonra Serdar’la bir yayın yapmıştım, çok mutsuzdu. Şimdi ise gözleri ışıldıyor. Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna Seçil Gür, “O kadar çok seviyorum ki Serdar’ı. O da bunu hissediyor. O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama Allah nasip etsin tabii ki, şu an çok mutluyuz” yanıtını verdi.