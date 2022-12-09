SEC'den şirketlere kripto para tavsiyesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka açık şirketlere kripto para piyasasından etkilenme ihtimalleri olup olmadığını yatırımcılara açıklamaları tavsiyesinde bulundu.

SEC'ten apılan açıklamada, "Kripto varlık piyasasındaki son iflaslar bu piyasada genel bozulmaya neden oldu. Şirketlerin federal menkul kıymet yasaları çerçevesinde, bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkisi ile karşı karşıya olup olmadıklarını açıklama yükümlülükleri olabilir" denildi.

SEC bu yönlendirme ile, FTX'in batması sonrasında ilk kez kripto para piyasasındaki belirsizliği gidermeye yönelik ilk adımını atmış oldu.

Ortaya konan yönlendirmeye göre, şirketlerin kripto para piyasası gelişmelerinin genel etkisini değerlendirmeleri, karşı taraf riskleri olup olmadığını incelemeleri ve buna ek olarak likiditeleri ve finansman temin kabiliyetleri ile ilgili risk olup olmadığını değerlendirmeleri gerekiyor.