Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Kongre'den hızla büyüyen kripto para piyasalarının denetim ve düzenlenmesi için SEC'e daha fazla yetki vermelerini istedi.

Kripto pazarlarının "Vahşi Batı"ya benzeten Gensler, "Bu varlık sınıfı dolandırıcılık, sahtekarlık ve suistimaller ile dolu. İşlemlerin, ürünlerin ve platformların düzenlemelerin arasında unutulup gitmelerini engellemeliyiz. Aynı zamanda, bu büyüyen ve inişli, çıkışlı sektörde yatırımcıları korumak için daha fazla kaynağıa ihtiyacımız var" diye konuştu.

'MANİPÜLASYONA AÇIK'

Gensler, kripto piyasasında kayıtsız menkul kıymetlerden oluşan çok fazla sayıda token bulunduğunu ve fiyatların manipülasyona açık olduğunu, milyonlarca yatırımcınını risklere karşı kırılgan durumda bulunduklarını da vurguladı.

Kongre üyelerine SEC'e geleneksel bankalar olmadan kredi verenlerin ve kredi kullanacaklarını işlem yapmalarını sağlayan kripto kredi ve DeFi platformlarını gözetim için daha fazla yetki vermeleri çağrısında bulunan Gensler, "Eğer bu konuları düzeltmezsek, korkarım çok fazla insan zarar görecek" dedi.