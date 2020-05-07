Sebzecilikteki tecrübesiyle memleketindeki üreticilere örnek olacak - MARDİN

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 20 yıl çiftçilik yapan Abak, Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne dönerek, 200 dönüm alanda domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin üretimine başladı.Abak, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar il dışında çiftçilik yaptığını, tecrübesini dededen kalma verimli Mezopotamya topraklarında değerlendirmek istediğini söyledi.Kente il dışından sebze geldiğini ifade eden Abak, şöyle konuştu:"Domatesimiz Mersin, Antalya ve Adana'dan geldiği için maliyeti yüksek. Burada üretirsek tüketici de ucuz yer. Domates ekimi büyük oranda yayılırsa işsizlik azalır. Mevsimlik işçiler memleketlerinde çalışır. Mardin'de yüksek verim aldık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler de 200 dönüm alanda yetiştirilen kaliteli ürünlerin vatandaşa uygun fiyatla sunulacağını belirtti.Abak'ın çalışmalarının yöredeki diğer çiftçilere de örnek olacağını vurgulayan Dinler, "Çiftimizin ilimizde kurduğu açık alan sebze yetiştiriciliği örnek teşkil edecek. İlimize katma değer katacak, ayrıca il dışına çıkan mevsimlik işçilerimize bu sayede kendi memleketlerinde iş olanağı sunacaktır. İl Müdürlüğü olarak teknik ekibimizle, çiftçilerimize her türlü desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!