Şebnem Özinal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Şebnem Özinal, kızı Ayşe ve kendisinin psikolojisini bozduğunu belirterek eşini savcılığa ihbar etti. Şebnem Özinal şikayet dilekçesinde; kendisini ve ailesini tehdit eden Şerif Öztek'in cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Şerif Öztek'in mesajlarını delil olarak sundu. Olayla ilgili soruşturma başladı.

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Güzin Şebnem Özinal, 1971 Ankara doğumludur. İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları da yapmıştır. 1991 yılında "Çılgın Sonbahar" adlı oyunla Dormen Tiyatrosu'na katıldı. Daha sonra, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok Televizyon ve Sinema çalışması da yapmaktadır.