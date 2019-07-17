Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmaya 1 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklardan Şebnem Korur katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmedi. HDP Milletvekili Ahmet Şık’ta duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Şebnem Korur, “Ben günlerimi burada geçirmek yerine birçok araştırma yapabilirdim. Suçsuzum" dedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme, Ahmet Nesim, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun “Terör örgütü propagandası yapma", "Suç işlemeye Alenen Tahrik Etme", "Suçu ve Suçluyu övme" suçlarından yasal unsurların oluşmadığından sanıkların beraatına karar verdi.