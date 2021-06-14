AA

Hemşire Şebnem Köker'in 7 Haziran'da Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokakta bulunan bir pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aynı pansiyonda kalan T.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli T.B, soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheli T.B'yi, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.B'nin tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vererek, "imza atma şartı" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli T.B'nin hakimlikteki ifadesinde, hayatını kaybeden Şebnem Köker ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu belirterek, "Aramızda bağrışma oldu. Ben fiziksel temasta bulunmadım. Uzak durdum. İki kere camın kenarında gördüm. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka bir odaya gittim. Camlar zaten açıktı. Yatarken pat diye bir ses duydum. Hafif duydum, ilk önce ne olduğunu anlamadım. Sokaktan sonra insan sesi gelmeye başladı. Cama koştum. Aşağıya bakında orada olduğunu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim. Ben tenteye düştüğünü zannettim." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.