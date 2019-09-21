Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Yorgun olduğu görülen Bozoklu'ya "Neler yapıyorsunuz?" sorusu yönetildi.

Bozoklu, "O kadar yorgunum ki anlatamam. Bugün yeni tiyatro oyunumun provasından geliyorum. O kadar yoruldum ki acıktığımı hissetmemişim sağ olsun Kanat beni yemeğe getirdi" dedi.