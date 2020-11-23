"Sebilürreşad Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı

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Sebilürreşad Dergisi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, "İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık" temalı kısa filmlerle başvuru yapabilecek.

Toplumsal farkındalığı arttırmak ve sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenleri desteklemeyi hedefleyen yarışma, aynı zamanda İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun gerek toplumsal gerekse bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı ve bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaç ediniyor.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıların kurmaca türünde kendi bağımsızlık özgürlük ve istiklal mücadelesini de anlatabileceği yarışmaya son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

Yarışmaya başvurular www.istiklalkisafilm.com adresinden yapılabilecek.