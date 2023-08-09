Seben kesin korunacak hassas alanlar ile turizmde adından söz ettirmek istiyor

Kavak, bölgede bulunan tarihi alanlarda defineciler tarafından zaman zaman kaçak kazılar yapıldığına işaret ederek, "Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesiyle hem buraların korunması gerçekleştirilecek hem de turizm açısından değer kazanacak" dedi.

Solaklar Kaya Evleri'nin tarihteki öneminden bahseden Kavak, "Ankara Savaşı'ndan sonra Çelebi Mehmet, yaklaşık 8 ay bu korunaklı vadide ekibiyle Osmanlı'nın 'ikinci kuruluşu' için çalışmalar yapmış. Bu bilgi, rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kaynaklarında geçiyor" ifadesini kullandı.