Seben Gölü'nde ortaya çıkan adacıklar, ineklerin otlağı oldu
Bolu'da sulama projesi kapsamında yapılan boşaltımın ardından Seben Gölü'nde ortaya çıkan adacıklar, ineklerin otlağına dönüştü
- 1
Seben ilçesindeki gölün çevresinde yer alan yaylalardaki hayvanlar göl kenarında otluyor. Su ihtiyaçlarını da gölden karşılayan inekler, zaman zaman suyun içine girerek serinliyor.
- 2
Gölün çevresindeki otların sıcak hava nedeniyle kurumasıyla taze ot arayan inekler, gölün içinde ortaya çıkan adalardaki yeşillik alanları keşfetti.
- 3
Suyun sığlaştığı bölgeden yürüyerek kıyıdan metrelerce uzaklıktaki adalara giden inekler, hem serinliyor hem de adadaki taze otları yiyerek karınlarını doyuruyor.
-
- 4
Seben Gölü içinde oluşan adalar ve ineklerin burada otlaması havadan görüntülendi.
- 5
Göl kenarında Dedeler köyü Güneşler Mahallesi Yaylası'nın sakinlerinden 60 yaşındaki Ayşe Bülbül, hayvancılıkla geçindikleri için yaylaya çıktıklarını anlattı.
- 6
Kendisinin 4 buzağısı, komşularının ise inekleri, keçileri ve koyunları olduğunu aktaran Bülbül, "İnekler öğle sıcağında göle giriyor, akşam olunca eve geliyor. Adada da yeşil otlar var. Onları görüp karşıya geçiyorlar" dedi.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14