Seben'de "kesin korunacak hassas alanlar" yeni turizm rotası oluşturacak

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen söz konusu alanlar, tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Bolu'ya 55, İstanbul'a 250, Ankara'ya 200 kilometre uzaklıkta yer alan Seben'deki tarihi yapılar ve doğal oluşumlar ziyaretçilerine doğayla iç içe geçmişte yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Seben Gölü, Solaklar Kaya Evleri, Bizans Kilisesi ile birbirinden güzel kanyonları bünyesinde barındıran Seben'in keşfedilmeyi bekleyen Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı ile yeni bir turizm destinasyonu kazanması bekleniyor.

- "Ekoturizmin Seben'de canlanması noktasında önemli bir merhaleye geleceğiz"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçedeki Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinin önemine işaret eden Kavak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kesin korunacak hassas bölgelerden üçü Seben özelinde korumaya alındı. Bu, önümüzdeki dönemde turizm faaliyetlerimizin artması noktasında bize artı kazandıracak. Bunun yanında ekoturizmin Seben'de canlanması noktasında önemli bir merhaleye geleceğiz. Bu kararın turizm yatırımları ve ilçemizin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kavak, Seben'in Ankara ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla önemli bir lokasyonda bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapladığı alanda 333 mağara bulunan Muslar Kaya Evleri, Hoçaş Fosil Ormanı, 33 mağaradan oluşan Seylik Mağaraları, ilçe merkezimize en fazla 15'er kilometre mesafede bulunuyor. Mağaralarımız ve özelikle fosil ormanımız, Seben ve ülkemiz için önemli bir yere sahip. Haziran ayı itibarıyla Hoçaş Fosil Ormanımızın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattık. Koruma kararlarıyla da inşallah belli aşamaları gidermiş olacağız. Yakın bir zamanda inşallah Seben'i ekoturizm noktasında marka ilçe haline getireceğiz."

Seben'in ülke genelinde bilinirliği az bir ilçe olduğunu dile getiren Kavak, "Seben, keşfedilmemiş tarihi mirasa sahip olduğunu düşündüğümüz küçük, naif, hoş ilçelerden biri." dedi.

Kavak, ilçenin tanınırlığını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.