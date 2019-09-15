15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye Rallisi'nde birinciliği yakalayan Fransız pilot Ogier sezonun üçüncü zaferine ulaştı.
İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı Medya Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Ogier, final günü sabahında gazetecilerin kendisine sorduklarında şampiyona için harika bir gün olacağını söylediğini aktardı.
Ekip arkadaşlarından 'bizim çocuklar' diye bahseden Ogier, "Aslında sadece bizim çocuklar için yaptık. Açıkçası önümde geçilmesi gereken 40 kilometre vardı. Avantaj etabında çok zor ve çok fazla kaya vardı. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Şampiyonluk savaşı için bu çok gerekliydi. Ott Tanak'ın oldukça gerisindeydik, şimdi ise biraz daha yaklaşmış olmak güzel. Hala puan olarak onun bayağı gerisindeyiz ama hala hayattayız. Bir sonraki yarış Britanya, sevdiğim bir ralli. Bana çok yakışıyor, bu yüzden umarım devam edebilir ve ona baskı uygulamayı sürdürebilirim. Şimdilik zaferin tadını çıkarabiliriz." dedi.
Ogier, lastik tercihlerinin ve yaptıkları değişikliklerin kendilerine zaman kazandırdığını anlatırken, "En yakın olan takım arkadaşımdı. Aramızda mücadele yoktu. Harika bir ralli çıkardı. Onunla savaşmayı çok istiyorum. Belki ilerde şampiyonluk için birlikte savaşırız. Belki önümüzdeki yıl olur. Takım için birinci ve ikinci olmak çok güzeldi. Ayrıca buna çok ihtiyaç vardı." diye konuştu.
Geçen üç haftada çok fazla değişiklik için fırsatları olmadığını belirten Ogier, "Almanya'dan sonra takımla bir toplantı yaptık ve daha çok çalışıp, takım ruhunu güçlendirmemiz için asıl şimdi çalışmamız gerektiğini söyledim. Takım da daha fazla çalışmaya başladı ve büyük bir çaba harcamamız gerektiğini fark etti. Bu hafta sonunun zaferi henüz bu çalışmaların meyvesi değil ancak işler doğru yönde ilerliyor ve ekibi motive ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fransız co-pilot (yardımcı sürücü) Julien Ingrassia ise sabah etaplarını sorunsuz geçtikleri için mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Bu geçmesi çok zor bir ralli ve aradaki fark bir dakika civarındayken, her an bir şey olma ihtimaliyle birlikte baskı üzerinizde oluyor. Dikkatimizi korumamız gerekiyordu ve kolay bir pazar sabahı olmadı. Bu tipik sıradan bir ralli değil, bunun gibi bir ralli yok diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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