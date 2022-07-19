Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un bu ay başında transfer ettiği Fildişi Sahilli santrfor Sebastien Haller'den kötü haber... Sarı-siyahlılarla dört yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncunun testislerinde tümör tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli golcü hastalığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Sarı-siyahlılar, Haller'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.