Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu

Sebastien Haller ile Borussia Dortmund bambaşka

Borussia Dortmund'da sezon başında kanser teşhisi koyulan ve FIFA Dünya Kupası sonrası hastalığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, son haftalarında gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında takımına en çok katkı sağlayan futbolcuların arasında yer aldı

Giriş: 24.05.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sebastien Haller ile Borussia Dortmund bambaşka
İHA

Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, sezon başında Ajax'tan, Borussia Dortmund'a transfer olmuş ve Erling Haaland sonrasında gol yükünü çekmesi için beklentilerin hedefinde yer almıştı.

Takıma katılmasıyla birlikte golcü futbolcuya yapılan kontrol sonrasında kanser teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Yakalandığı hastalığı hızlı bir şekilde atlatan Haller, FIFA Dünya Kupası sonrası sahalara döndü.

Haller, ligin son haftalarında gösterdiği performansla tekrardan adından söz ettirmeyi başardı ve sarı-siyahlılar ile ligde oynadığı son 3 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu, ligde son hafta oynayacakları maçtan galip ayrılmaları durumunda takımıyla ilk şampiyonluğunu kazanacak.

HALLER'Lİ DORTMUND BAMBAŞKA

Sebastien Haller'in tedavi süresince forma giymediği 15 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Borussia Dortmund 6. sırada bulunuyordu. Sahalara döndükten sonra Haller'in oynadığı 18 müsabakada Alman ekibi, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve zirveye yerleşti.

Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle birlikte Dortmund, Bundesliga’nın bitimine 1 hafta kala 2. sırada bulunan Bayern Münih’in 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Dortmund, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasını kazanması halinde Bundesliga'da 9. kez mutlu sona ulaşacak.
Başarılı futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 9 gol atarken, 5 de asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Büyük İskender'in işgal edemediği şehir
Büyük İskender'in işgal edemediği şehir
D-100'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
D-100'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ açıklaması
AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ açıklaması
Yaşlı adam 3. kattaki dairenin penceresinden düştü
Yaşlı adam 3. kattaki dairenin penceresinden düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.