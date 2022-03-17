Forumla 1'de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'i öncesinde Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel'in koronavirüs testi pozitif çıktığı belirtildi. Hafta sonunda koronavirüs sebebiyle yarışa katılamayacak olan Vettel'in yerine Aston Martin'in yedek pilotu Nico Hulkenberg yarışacak.

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