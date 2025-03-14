Sebastian Szymanski: Futbol böyle bir şey

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Glasgaw Rangers'a elenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Polonyalı futbolcu, "Futbol böyle bir şey. Esasında domine ettik 120 dakika boyunca ama maalesef penaltılarda elendik. Futbol böyle bir şey. Büyük bir futbol ortaya koyduğumuzu herkes görmüştür. Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı. Kaybettik. Her ne kadar iyi oynasak da kaybettik. Pozitif olmalıyız. Ligde oynayacak çok maçımız var." dedi.