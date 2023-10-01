Sebastian Szymanski, 8. golünü attı

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Polonyalı orta saha, 3. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir ve bugün de Rizespor filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı. Szymanski, bu sezon toplam 8 gol, 4 asist üretti.

Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.