Sebaste Antik Kenti'nde hamam kalıntıları ortaya çıkarıldı

Çalışmalarda hamam kalıntıları bulduklarını ifade eden Taştemür, şu bilgileri verdi:

"Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuyla ilgili yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık.