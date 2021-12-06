Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin, modern etkinlik biçimiyle ilk defa 1937 yılında Konya'da, önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başladığını, bu yıl törenlerin 84. yılı olacağını belirtti.

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NE ZAMAN 2021?

Şebi Arus törenlerinin bu yıl 748.’si düzenleniyor ve hem yurt içinden hem de yurt dışından milyonlarca kişinin törenlere katılması bekleniyor. Mevlana’nın Yaratana kavuştuğu vuslat gecesi olarak bilinen Şebi Arus törenleri bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.