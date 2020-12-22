Şeb-i Arus'da Türkçe Kur'an tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mevlana'nın vefatının 747'nci yıl dönümü dolayısıyla Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte 17 Aralık gecesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Şeb-i Arus programı düzenledi. Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın İBB etkinliğinde Mevlevi ritüellerine aykırı hareket edildiğini ve Kur'an'ın da Türkçe okunduğunu yazması ile birlikte konu sosyal medyada gündem oldu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da tartışmalara kayıtsız kalmayarak Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin onca badirenin ardından "yeniden hoşgörü ve demokrasi diyarına dönüştürüldüğünü" kaydeden Altun, şu ifadeleri kullandı:
"SAYGISIZLIK YAPILDI"
"Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlânâ’nın vuslat gecesinde, ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur’an’ı Azim’e ve Hz. Mevlânâ’ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır.
İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak 'hoşgörü' kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır.
"HESAPLARI BİLİYORUZ"
İslâm, özü ve şekliyle bir bütündür. İslâm’ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz.
Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz; Türkiye, ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir."
İBB’DEN İLK YANIT
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Mevlana'nın "İnsan gözdür görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır" sözünü alıntıladığı Twitter mesajlarında tepkileri "gereksiz polemik yaratma çabası" olarak niteledi. Ongun, "Despotik, baskıcı, yasakçı ithamlarını da muhattabına aynen iade ediyoruz. Özlemini çektiğimiz günler de bu ülkenin birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığı güzel günlerdir. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
MURAT BARDAKÇI'NIN YAZISI
Habertürk yazarı Murat Bardakçı, konuyu gündeme getirdiği cumartesi günkü yazısında Mevlevi ritüellerini de anlatmıştı:
"Mevlevî mukabeleleri ney taksimi ile başlar, sonra Farsça bir “naat” ve bunu güftesi Farsça olan âyin takip eder, bu sırada semâ edilir, semâda sadece erkekler vardır; âyin tamamlanınca Kur’an, ardından da geleneksel 'gülbang' okunur ve mukabele bir dua ile sona erer.
Büyükşehir Belediyesi’nin önceki gün düzenlediği mukabelede işte bütün bu kurallar yerle bir edilmişti! Naat ve âyin Türkçeleştirilmiş, Mevlânâ’nın naatı ve Hüseyin Fahreddin Dede’nin güzelim Acemaşiran Âyini tuhaf bir şekle büründürülmüştü, semâzenlerin ve 'mutrıb' denen müzisyenlerin arasında kadınlar da vardı, yani meydanda kadın-erkek beraberdi ve üstüne üstlük Kur’an da Türkçe okundu!"
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